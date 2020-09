Lucifer, Kevin Alejandro trova credibile una teoria sulla figlia di Dan: 'Non mi stupirei'

Tempo di attesa per i fan di Lucifer: la quinta stagione del popolare show sarà infatti caricata su Netflix in due tornate e, dopo l'uscita della prima tranche di episodi, non resta altro da fare che aspettare che il tempo passi il più velocemente possibile. Perché, allora, non cercare di buttar giù qualche teoria su ciò che vedremo?

I fan della serie con Tom Ellis non se lo sono fatti ripetere due volte ed hanno già cominciato a darsi alla pazza gioia: in queste ore, in particolare, tra i membri della fanbase sta trovando parecchio seguito una teoria relativa alla figlia di Dan Espinoza.

Abbiamo visto nel corso di questi episodi come il nostro Dan abbia finalmente scoperto la verità relativamente all'identità di Lucifer: secondo alcuni, però, la piccola Trixie Espinoza (figlia del personaggio di Kevin Alejandro) sarebbe già al corrente del fatto che il nostro eroe altri non sia che il signore dell'inferno.

Teoria, quest'ultima, che sembra trovare l'appoggio dello stesso Kevin Alejandro: "Sapete, è risaputo che i bambini abbiano questa sorta di sesto senso prima che la vita li tempri e glielo porti via. Quindi, sai, non sarei così sorpreso se lei dovesse sapere qualcosa in più di tutti gli altri" ha spiegato l'attore.

Cosa ne pensate? Ritenete credibile una simile teoria? Fateci sapere la vostra nei commenti! Sempre Alejandro, intanto, è tornato a parlare del rinnovo di Lucifer; a tal proposito, ecco tutto ciò che sappiamo sui prossimi episodi di Lucifer.