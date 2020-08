Lucifer: La comunità LGBTQ+ divisa per i numerosi stereotipi presenti nella serie Netflix

Mentre aspettano di conoscere la data di uscita della seconda parte di Lucifer 5, sono in molti i fan della serie che stanno discutendo sul modo in cui viene rappresentata la comunità LGBTQ+ all'interno delle puntate dello show.

Come sapete il personaggio interpretato da Tom Ellis si è dichiarato bisessuale, in particolare nella scena che ci ha mostrato i numerosi partner di Lucifer, tra cui un uomo. Non solo, i vari gruppi per i diritti LGBTQ+ hanno sempre considerato la puntata "Till Death Do Us Part" come un'ottimo esempio di rappresentazione di coppie omosessuali, nonostante le numerose battute a scapito di Lucifer e Pierce. Altre persone invece hanno espresso il loro disappunto nei confronti degli scrittori, in quanto la bisessualità del protagonista non è mai stata esplorata a dovere, preferendo concentrare la storia sulle sue conquiste femminili e sul suo amore per Chloe.

La conclusione delle vicende della serie, che avverrà nel corso della sesta stagione, non permetterà quindi allo show di sviluppare questo parte della vita del protagonista, che secondo i critici è un'occasione mancata per combattere i numerosi stereotipi che le persone bisessuali devono affrontare. Nel frattempo vi ricordiamo che è disponibile su Netflix la prima parte della quinta stagione, se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere questa intervista agli autori di Lucifer, in cui discutono di alcuni colpi di scena presenti nelle nuove puntate.