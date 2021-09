Lucifer, Lauren German promette 'momenti strazianti' per Chloe nella stagione 6

Manca ormai pochissimo alla pubblicazione dei nuovi episodi su Netflix, e abbiamo già dato un primo sguardo a Lucifer 6. Come succede in questi casi, anche i protagonisti stanno stuzzicando l'attesa del pubblico con nuove anticipazioni su ciò che accadrà. Non si è certo tirata indietro Lauren German, l'interprete di Chloe Decker.

Se qualche giorno fa Tom Ellis ha anticipato un finale tra lacrime e gioia per Lucifer, Lauren German ha parlato delle dinamiche della coppia di protagonisti, ribattezzata "Deckerstar", che a suo avviso si troverà a vivere diversi "momenti strazianti".

"Anche quando Lucifer si sente insicuro, Chloe gli dice: Io credo in te. So che puoi farcela" ha raccontato l'attrice a Entertainment Weekly. "Ci sono alcuni atti di altruismo molto belli nell'ultima stagione da entrambe le parti che sono strazianti, ma loro dicono: Per te lo farò. Per il tuo bene più grande, per la tua felicità. Per te, sono pronto a sacrificare questo, questo e quest'altro."

Lucifer e Chloe, in quest'ultima stagione della serie in arrivo su Netflix il 10 settembre, sono più che mai una squadra. "Non li avete mai visti così uniti, sulla stessa lunghezza d'onda, così pronti per la stessa cosa" ha continuato Lauren German. "Ti chiedi solo: Come ci sono arrivati? Come possono andare avanti così? Sono sulla stessa pagina, lottano per lo stesso bene più grande e per lo stesso obiettivo."