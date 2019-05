Lucifer: Lauren German vuole che i fan pretendano una quinta stagione

Dopo la fine della terza stagione il destino di Lucifer era incerto: Fox aveva abbandonato la serie e all'orizzonte non sembravano esserci produzioni interessate. Deus ex machina furono i fan dello show che, grazie ad una pressante campagna per salvare la serie, riuscirono a convincere Netflix a farsene carico.

Una situazione che ora rischia di doversi ripetere in maniera piuttosto simile. Nonostante l'ottimo successo di questa quarta stagione, infatti, Netflix non si è ancora sbottonata su un possibile proseguo della serie con una quinta stagione. Incertezza che sta preoccupando non poco i fan ma anche i protagonisti stessi di Lucifer.

Negli ultimi giorni, infatti, Lauren German (interprete del detective Chloe Decker) ha rivolto un accorato appello agli spettatori dello show, chiedendo loro di ripetere quanto fatto tra la terza e la quarta stagione per convincere Netflix a metter mano alla produzione della quinta. "Diciamo un ENORME GRAZIE a @LuciferNetflix e a @Netflix per essere arrivata all'improvviso a salvarci. Grazie davvero a loro e ai fan. E adesso rifacciamolo per una quinta stagione di Lucifer!" si legge in un post dell'attrice su Twitter.

Visti gli ottimi risultati sarebbe davvero strano, in effetti, che Netflix decidesse di abbandonare la serie di punto in bianco. Nel dubbio, però, meglio che i fan facciano sentire la loro voce! Il finale della quarta stagione di Lucifer ha diviso i fan, come pronosticato da Tom Ellis. Gli stessi sceneggiatori hanno ammesso che gestirlo è stato tutt'altro che facile.