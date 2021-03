Lucifer, Lesley-Ann Brandt rivela nuovi particolari sulla stagione 6

Maze fa parte di Lucifer sin dal suo primo episodio, dove interpretava una barista del nightclub di proprietà del personaggio interpretato da Tom Ellis, Lux. I due nel corso delle 5 stagioni fin qui viste, hanno condiviso un profondo legame di amore e odio mentre tentavano di portare avanti le loro vite lontano dagli Inferi.

"Probabilmente questi due sono stati presentati al pubblico in maniera troppo semplicistica come due migliori amici ", ha detto Lesley-Ann Brandt. "Sono venuti entrambi dall'inferno, ma non ci è stato mai fatto vedere molto su quel viaggio. Sai, non abbiamo mai davvero esplorato il loro legame nè compreso come sono arrivati a quel punto".

Sebbene Mazikeen fosse un interesse amoroso di Lucifer nei fumetti Vertigo, nella serie i due sono stati presentati solo come migliori amici: "C'è un amore profondo, c'è un sentimento profondo, una comprensione profonda, un rispetto profondo. Sono quegli amici che si chiamano a vicenda per qualsiasi difficoltà. Sono quegli amici che litigano, ma fanno sempre pace".

La seconda parte della stagione 5 di Lucifer non ha ancora una data di uscita, ma proseguono i lavori per la stagione 6 e sembra che la profonda amicizia di Lucifer e Maze durerà. "Sono sempre presenti nei momenti in cui hanno veramente, veramente bisogno l'uno dell'altro", ha detto Lesley-Ann Brandt. "E lo vedrete anche nei nuovi episodi".

Intanto, nelle scorse settimane Tom Ellis è finito nella bufera per alcuni commenti inappropriati sull'Italia.