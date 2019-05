Lucifer: le musiche suonate da Tom Ellis nello show potrebbero arrivare in streaming

Secondo quanto dichiarato da Tom Ellis, protagonista della serie Lucifer attualmente in forze al catalogo Netflix dalla quarta stagione, le musiche da lui suonate nello show potrebbero presto arrivare anche in streaming.

Lo ha rivelato infatti nel corso di un'intervista concessa a JIBLand, convention che raccoglie una grande quantità di fan da tutto il mondo di scena a Roma e svoltasi durante la metà di maggio. Durante il panel riservato a Lucifer, Ellis ha risposto a chi gli chiedeva se fosse in programma la diffusione di una possibile soundtrack della serie, ma l'attore ha specificato che per la serie non ci sono piani per una soundtrack ufficiale, ma potrebbe comunque arrivarne una "non ufficiale".

"Non c'è una soundtrack ufficiale per Lucifer", ha spiegato Ellis. "Un sacco di gente ci sta chiedendo di pubblicarne una o se mai lo faremo con una che contenga tutte le canzoni che suono nello show. Credo che ci penserò io personalmente e vedrò cosa posso fare. Sembra essere la soluzione in questi giorni, sembra sia un modo per farlo. Adesso che abbiamo Spotify e questi altri servizi di streaming, potremmo registrale e metterle lì".

Dopo una iniziale cancellazione al termine della terza stagione, ricordiamo che Luficer è stata salvata da Netflix che ne ha prodotto altri 10 episodi in modo da comporre una - seppur più breve - quarta stagione. A giudicare dall'apprezzamento dei fan e dalla campagna marketing adottata dal colosso dello streaming, sembra che la serie possa proseguire ulteriormente con una quinta stagione. Non resta altro che attendere la conferma ufficiale del rinnovo.

"Credo che uno dei motivi per cui la gente segue la serie - aveva dichiarato lo stesso Ellis in precedenza - sia proprio questo continuo tentativo di arrivare fino in fondo alle cose, senza però mai riuscirci davvero".

La quarta stagione di Lucifer è attualmente disponibile su Netflix.