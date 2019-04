Lucifer: Netflix annuncia la data di uscita dell'attesa quarta stagione

Dopo aver deliziato i fan con un meraviglioso teaser, il colosso dello streaming ha colto l'occasione per annunciare, nelle scorse ore, la data di uscita della quarta stagione della serie, con protagonista il carismatico Tom Ellis.

Ebbene, come si può evincere dal video (pubblicato sul profilo Twitter di Netflix), la serie verrà distribuita a livello mondiale a partire dal prossimo 8 maggio, tra ben 666 ore: un numero non casuale, considerando le origini del personaggio principale della storia!

Pochi secondi, quelli del filmato in questione, che però sapranno entusiasmare migliaia di spettatori, sparsi in giro per il mondo e in trepidante attesa di scoprire le prossime evoluzioni psicologiche del protagonista, così come quelle dei suoi comprimari.

Recentemente, vi avevamo infatti riportato intriganti dettagli in merito al personaggio di Graham McTavish, descritto come un uomo "ossessionato da Dio". In un'altra occasione, invece, il nostro Lucifer si è mostrato ai suoi followers in tutta la sua demoniaca bellezza, dovuta ad un impressionante fisico scolpito e a uno sguardo tagliente. Altre foto, invece, rimandavano ad un particolare set, ubicato nei pressi di una vasta e maestosa giungla.

Per questi e altri dettagli, non vi resta quindi che rimanere sintonizzati, per ricevere tutti i prossimi aggiornamenti relativi all'appassionante show.