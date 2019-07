Lucifer: Netflix annuncia l'inizio dei lavori per la quinta stagione!

In seguito alla cancellazione da parte di Fox, lo scorso maggio Lucifer è tornata con una quarta stagione su Netflix e, dopo neanche un mese, è già stata rinnovata per una quinta e ultima stagione.

Mentre i fan non vedono l'ora di sapere come andranno a finire le vicende di Lucifer Morningstar (Tom Ellis), il profilo Instagram del colosso dello streaming ha pubblicato una foto direttamente dalla writers room per annunciare l'inizio dei lavori per la stagione finale.

"Il primo giorno di Lucifer nella writers room di #Lucifer per la quinta stagione di Lucifer. Lucifer. Lucifer" ha scritto Netflix nel post che potete trovare in calce alla notizia.

Proprio come la quarta, e al contrario di quanto fatto per le stagioni andate in onda su Fox, il quinto capitolo dello show sarà composto da un totale di 10 episodi.

In attesa di scoprire di più sulla trama dei nuovi episodi, la showrunner Ildy Modrovich ha recentemente confermato su Twitter che in futuro prenderà sicuramente in considerazione la possibilità di dare vita ad uno spin-off di Lucifer, o addirittura di un film.

Nel frattempo vi ricordiamo che attualmente tutte le 4 stagioni di Lucifer sono disponibili su Netflix. Cosa vi aspettate dalla stagione finale della serie? Fatecelo sapere, come sempre, nei commenti qui sotto.