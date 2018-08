Lucifer: Netflix ha iniziato le riprese della quarta stagione

Netflix ha annunciato che la quarta stagione di Lucifer è ufficialmente in produzione. Meno di quattro mesi fa, FOX ha deciso di cancellare lo show, deludendo i molti fan. In seguito, Netflix ha deciso di prendere in mano la situazione, dando il via per una quarta stagione formata da 10 episodi.

Basata sul personaggio Vertigo, Lucifer segue le vicende del famoso angelo caduto dal cielo. Scontento e annoiato come Re degli Inferi, Lucifer Morningstar ha abbandonato il suo trono e si è ritriato a Los Angeles, dove ha fatto squadra con la detective della LAPD Chloe Decker per sconfiggere il crimine.

La cancellazione da parte di FOX, avvenuta a maggio, ha causato un forte reazione sui social media da parte dei fan, il cui hashtag #SaveLucifer ha raggiunto la vetta dei trending topic di Twitter. Alcuni membri del cast della serie, inclusi Tom Ellis e Aimee Garcia, hanno apprezzato molto il support dei loro ammiratori, e in alcune interviste hanno espresso un barlume di speranza.

Lucifer è prodotto da Warner Bros. Television, in collaborazione con Jerry Bruckheimer Television e Aggressive Mediocrity. Lo show è basato sui personaggi creati da Neil Gaiman (American Gods), Sam Kieth e Mike Drigenberg. Ricoprono il ruolo di produttori esecutivi Harry Bruckheimer, Jonathan Littman, Ildy Modrovich e Joe Henderson. Len Wiseman è sia regista che produttore esecutivo.

Gli showrunner della serie, Modrovich e Henderson, hanno confermato il nuovo format da 10 episodi, molti meno rispetto ai 24 della terza stagione. La durata di ogni episodio, invece, manterrà gli approssimativi 43 minuti. Potete trovare il tweet d'inizio delle riprese in calce alla notizia.