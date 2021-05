Lucifer: Netlix annuncia i titoli delle canzoni di Bloody Celestial Karaoke Jam

Manca sempre meno alla seconda parte della stagione 5 di Lucifer, esordirà infatti su Netflix il prossimo 28 maggio e nell'attesa di sapere cosa ne sarà del diabolico personaggio interpreto da Tom Ellis, la pagina social della piattaforma streaming ha diffuso i titoli delle canzoni che ascolteremo in Bloody Celestial Karaoke Jam.

Si tratta di un episodio musicale che gli showrunner di Lucifer avrebbero voluto inserire da tempo nella serie, ma sembra che prima della stagione 5B non avessero ancora trovato i pretesti opportuni per farlo. Anche se non è stato svelato ancora il motivo che spingerà i nostri beniamini a cantare, quantomeno oggi conosciamo i brani che ascolteremo.

Come rivelato da Netflix, le canzoni presenti nell'episodio saranno: "Wicked Games" di Chris Issac, "Another One Bites the Dust" dei Queen, "Every Breath You Take" dei Police e "Bad to the Bone" di George Thorogood & The Destroyers. Ascolteremo poi anche "No Scrubs" di TLC, "Hell" di Squirrel Nut Zippers, "Just the Two of Us" di Grover Washington Jr e Bill Withers, "Smile" di Nat King Cole e "I Dreamed a Dream" de Les Misérables.

In precedenza, la star di Lucifer Tom Ellis ha descritto l'episodio come dii gran lunga il più divertente a cui abbia preso parte, sottolineando come questo fosse il sogno della sua vita e che finalmente si è concretizzato diventando realtà.