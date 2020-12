Lucifer, un nuovo indizio su Twitter scatena le teorie dei fan sulla quinta stagione

L’account Twitter di Lucifer potrebbe averci spoilerato qualcosa sulla seconda parte della quinta stagione che arriverà su Netflix prossimamente. La prima metà della quinta stagione è uscita in agosto, lasciando i fan in sospeso dopo un faccia a faccia tra Lucifer, Amenadiel, Michael e Maze.

Come prevedibile in una serie soprannaturale, Dio stesso ha interrotto il combattimento, solo per esprimere la sua disapprovazione. Ora, secondo un indizio nuovo di zecca arrivato direttamente dal profilo Twitter dello show, sembra che il coinvolgimento di Dio sia solo all'inizio.



"La parola intorno al fuoco dell'inferno è che nella stagione 5B, ******* riceverà il suo ********** da ***", così recita il tweet che ha scatenato la fantasia dei fan dello show con protagonista Tom Ellis, lasciando tutti a discutere sulle parole che si nascondo dietro gli asterischi.



Una teoria convincente avanzata da un fan suggerisce che "Lucifer otterrà la sua redenzione da Dio", ma alcuni pensano che l'indizio possa riguardare il gemello oscuro di Lucifero, Michael.



Quindi, potrebbe essere "Michael riceverà la sua punizione da Dio". Dopo le nuove anticipazioni sui prossimi episodi di Lucifer non ci resta che attendere per associare delle parole agli asterischi ma se non altro possiamo usare il tempo mentre aspettiamo per rifletterci su.



La prima parte della quinta stagione di Lucifer è ora disponibile per la visione su Netflix, con la seconda parte di stagione in arrivo e i lavori per la sesta stagione di Lucifer che proseguono.