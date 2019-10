Lucifer: online la prima foto dell'episodio in stile musical della serie

Abbiamo recentemente visto il nuovo look di Tricia Helfer in Lucifer 5, ma siamo sicuri che i fan saranno entusiasti di sapere che The CW ha appena condiviso la prima foto dell'atteso episodio in stile musical che andrà in onda nel corso della quinta stagione.

A dare la notizia in anteprima è Entertainment Tonight, che rivela la trama generale della puntata: il protagonista Lucifer farà parte di un duetto insieme a Mazikeen, oltre a loro due faranno la loro comparsa anche gli altri personaggi della serie, ma con qualche leggera differenza. Il musical sarà ambientato negli anni '40 e completamente girato in bianco e nero. Ecco cosa ha rivelato l'attore Tom Ellis ai microfoni della testata online: "Non posso dire molto! Faremo un viaggio tra i ricordi di Lucifer, racconteremo una storia che risponderà ad alcune delle domande dei fan. È sempre bello filmare i pezzi musicali! È un elemento dello show che ha sempre avuto successo, fin dalla prima stagione, ma la cosa migliore è che in queste puntate non canterà solo Lucifer".

Nel frattempo vi ricordiamo che la quinta sarà la stagione conclusiva della serie, andata in onda su Fox e poi ripresa da Netflix dopo la sua cancellazione, e come si può leggere nel titolo del terzo episodio di Lucifer 5 le sorprese saranno all'ordine del giorno.