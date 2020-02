Lucifer: online un video dal set delle riprese della quinta stagione

Manca davvero poco al ritorno di Lucifer, con la quinta stagione che arriverà su Netflix nel mese di maggio. Su Reddit in queste ore è stato pubblicato un video del backstage dello show con protagonista Tom Ellis. La quinta stagione di Lucifer conterrà l'apparizione di Dio, il viaggio all'Inferno di Amenadiel, il ritorno di Eva e un episodio noir.

Grazie al nuovo video dal set della serie scopriamo che il diavolo protagonista dello show nei nuovi episodi finirà in qualche modo al liceo, in mezzo a cheerleader e giocatori di football.

Come si nota infatti dal video pubblicato su Reddit, la produzione ha effettuato delle riprese in una scuola superiore e uno degli studenti ha catturato proprio nel filmato alcuni momenti della lavorazione.



Nel breve video condiviso in origine su Tik Tok sembra che Lucifer (Tom Ellis) e Dan (Kevin Alejandro) stiano ballando su un campo di football, insieme ad atleti e cheerleader. Il filmato contiene diversi momenti ma in particolare si tratta di attimi del backstage immortalati proprio dal giovane studente, che poi incontra lo stesso Ellis.

Secondo alcuni fan le riprese mostrate nel video riguardano l'episodio musicale annunciato a gennaio; la stagione finale vedrà infatti un episodio di questo tipo, intitolato Bloody Celestial Karaoke Jam.

"Volevamo avere una vera storia fondata sul motivo per cui cantano e ballano, e non solo un 'Oh, questo è l'episodio in cui cantano e ballano'; si è trattato di Tetris [pianificare l'episodio] ma è stato molto divertente. Sarà fantastico. Per me sarà come una lista di cose da fare" ha spiegato la showrunner Ildy Modrovich.

Pochi giorni fa è stata pubblicata la prima immagine della quinta stagione. A fine gennaio è arrivato l'annuncio dell'imminente fine dei lavori sullo script di Lucifer, pronta a svelare la propria conclusione a tutti i suoi fan in primavera.