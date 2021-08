Lucifer: ecco i peggiori colpi di scena della serie

Lucifer fa del suo meglio per incuriosire il suo pubblico e fargli scoprire cosa accadrà dopo. I misteri e i segreti dei personaggi sono una delle ragioni principali per cui così tanti fan continuano a guardare lo spettacolo. Alcuni colpi di scena, infatti, sono stati sorprendenti e persino scioccanti per gli spettatori.

Tuttavia, non tutti i colpi di scena si sono rivelati così imprevedibili. Gli spettatori che prendono in considerazione il modo in cui i personaggi si sono comportati in passato o che hanno conoscenza di noti tropi televisivi hanno, a volte, indovinato cosa sarebbe successo. Ecco, quindi, i peggiori colpi di scena dello show.

La presenza costante di Linda

Quando la dottoressa Linda Martin è apparsa per la prima volta, alcuni fan pensavano che sarebbe stata solo un personaggio di una volta. Tuttavia, la maggior parte di loro sospettava che Linda sarebbe rimasta a lungo. La sua importanza è cresciuta nel tempo man mano che si integrava ulteriormente nella vita dei personaggi. Nonostante non sia l'eroe principale, Linda ha anche le sue sottotrame, in particolare quelle che trattano della verità sul suo passato e sulla figlia a cui ha rinunciato. Insomma, è diventata uno dei personaggi più amati dello show e questo gli spettatori lo avevano capito da tempo.

Eve e Lucifer non stanno bene insieme

Quando Eve e Lucifer hanno iniziato a frequentarsi, i fan sapevano che era solo questione di tempo prima che la relazione crollasse. Sembrava ovvio fin dall'inizio che Lucifer e Chloe fossero destinati a stare insieme, quindi l'unica domanda che rimaneva era come avrebbero fatto a stare insieme, non se si sarebbero messi insieme. Tuttavia, ciò non significava che la presenza di Eve fosse sprecata. Ha permesso al pubblico di assistere a un lato nuovo e più morbido della personalità di Maze mentre si innamorava di Eve. Ha anche dato ai fan la possibilità di imparare ancora di più sul passato di Lucifer e sul suo background.

Lucifero che mostra la sua vera natura a Chloe

Dopo aver mostrato la sua faccia diabolica a Linda, fare lo stesso con Chloe era il passo logico successivo. Lucifer l'avrebbe tenuto nascosto a Chloe il più a lungo possibile, ma l'attacco di Marcus Pierce non gli ha lasciato altra scelta che rivelarsi e Chloe ha scoperto la verità. Ciò ha portato a un'intera nuova serie di problemi tra Lucifer e Chloe. Fortunatamente per entrambi, alla fine sono riusciti a superare le loro differenze.

Il fidanzato malvagio di Ella

Quando si considerano tutte le relazioni romantiche nello show, la maggior parte di loro sembra finire in un disastro. Ella è una delle protagoniste che ha pochissima fortuna nell'amore. Come ha detto la stessa Ella, tende a interessarsi solo dei cattivi. Quindi, quando Ella ha iniziato a uscire con il giornalista Pete, i fan si sono subito insospettiti di lui. Sembrava improbabile che Ella trovasse improvvisamente l'amore romantico e infatti è stato così dato che Pete si è rivelato essere un serial killer che aveva pianificato di uccidere Ella.

Lucifer che riprende le sue ali

Un grosso problema con Lucifer è stata la perdita delle sue ali. Ma proprio come con Amenadiel, il pubblico sapeva che Lucifer alla fine avrebbe riavuto le sue ali. La ragione di ciò è semplice. I fan credevano che lo spettacolo non si sarebbe concentrato così tanto sulle ali mancanti se i creatori non avessero pianificato di riportarle indietro prima o poi. Quando finalmente è successo, non è stata una vera sorpresa.

