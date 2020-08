Lucifer, ecco perché il Diavolo di Tom Ellis sarebbe il fidanzato perfetto... O no?

In attesa dell'arrivo della quinta stagione di Lucifer su Netflix, il sito Screen Rant ci aiuta a metter su un discorso decisamente interessante, che vede i pro e i contro dell'innamorarsi di un tipo come Lucifer, e di come sarebbe avere il Diavolo di Tom Ellis come dolce metà.

Il Lucifer portato egregiamente in scena da Tom Ellis nella serie FOX/Netflix è una versione alquanto particolare del personaggio.

Per prima cosa, è decisamente affascinante nella sua forma umana (anche l'occhio vuole la sua parte), e forse proprio questo suo stare continuamente a contatto con gli umani ha aiutato a renderlo più affine al concetto di umanità e a chi ne è in possesso, anche se spesso dimostra di non afferrarne del tutto l'indole.

Dopotutto, dal Diavolo in persona ci si aspetta che non stia semplicemente alle regole del gioco, e in effetti in più di un'occasione ha dato prova di essere un po' narcisista, oltre che un gran playboy a cui piace divertirsi con mega-party e atti un po' più dissoluti. Ma nel corso della serie lo vediamo crescere caratterialmente, e impariamo ancor di più ad apprezzarne il lato più spensierato e spontaneo, specialmente abbinato alla seriosa detective Chloe Decker ("Deteeectiveeeee!"), a cui sappiamo ormai quanto è legato, e fino a dove si spingerebbe per proteggere lei e i suoi cari.

E a tal proposito, non andrebbe elogiato il suo senso di lealtà, soprattutto nei confronti di coloro che più gli sono vicino? Certo, forse questo sentimento diventa più complicato quando ci sono di mezzo alcuni membri della famiglia, ma del resto, non è sempre cosi? Le famiglie sono già normalmente la definizione di complicato, figurarsi quella del Diavolo.

Insomma, non sarebbe realistico pensare che una relazione possa essere tutta rose e fiore, tantomeno una con il Diavolo, ma se si trattasse di questo Diavolo... Non ci lamenteremmo troppo. Vero Chloe?