Lucifer, ecco perché potrebbero non esserci mai episodi natalizi

Lucifer è una serie televisiva creata da Tom Kapinos che accoglie vari generi tra cui urban fantasy, police procedural e commedia drammatica. La serie è stata trasmessa per la prima volta nel 2016 e rappresenta la trasposizione televisiva del fumetto omonimo, scritto da Mike Carey.

La serie racconta di Lucifer che arrivare sulla Terra per trascorrere del tempo tra gli umani. Il suo carattere peccaminoso lo porta ad aprire un night club e perdersi nella vita dissoluta della città di Los Angeles. L'incontro con una donna, Chloe, lo porta a cambiare irrimediabilmente la vita arrivando, addirittura, a mettere al servizio della polizia i suoi poteri soprannaturali per risolvere enigmatici crimini.

La storia è molto più complessa di così, ma la serie, nel corso delle stagioni, ha visto la presenza di numerosi angeli e divinità cristiane tra cui proprio Dio. Verrebbe facile da pensare che una delle iniziative più ovvie sono i classici episodi natalizi, e invece non è così.

Generalmente, proprio tra le puntate preferite dal grande pubblico delle serie TV, c’è sempre lo speciale di Natale che, solitamente, raggiunge picchi di share molto alti e a volte sono utili proprio per riportare in auge alcune serie morenti. In realtà, i produttori di Lucifer hanno scelto di non inserire alcun episodio Christmas Edition all’interno dello show e il motivo è alquanto originale: Gesù non viene mai nominato in nessuno degli episodi di tutte le stagioni di Lucifer e, quindi, non si celebra il Natale nella serie.

In ogni caso sappiamo già che ci sarà un atteso ritorno nella stagione finale di Lucifer, ma Chris Rafferty è consapevole che "tutte le cose belle finiscono". Quindi, in attesa della data di uscita ufficiale, ecco cosa bisogna aspettarsi dalla stagione 6 di Lucifer.