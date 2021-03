Lucifer, ecco perché Tom Ellis si è sentito un 'impostore' nella quinta stagione

In attesa della seconda parte della quinta stagione di Lucifer, e tra gli ,addii degli attori sul set della sesta e ultima stagione Tom Ellis ha rivelato i suoi sentimenti nei confronti di una particolare "sfida" postagli dalla prima parte della quinta stagione.

Durante un Q&A con StageIt.com. (via CBR), Elis ha spiegato che ha trovato davvero strano impersonare Michael che si fingeva Lucifer, tanto da sentirsi un "grandissimo impostore".

"Dunque, Michael che impersonava Lucifer è stato davvero bizzarro. E bizzarro è stato proprio interpretare Michael ed entrare nel personaggio. È stato sicuramente molto interessante, ma allo stesso tempo, era da tanto che non mi sentivo così sul set, stavo esplorando un nuovo territorio per me in quanto personaggio" ha spiegato l'attore.

"Non c'era lo stesso livello di agevolezza nell'interpretare Michael che si fingeva Lucifer, perché Lucifer è un personaggio che ho interpretato così a lungo, ed ora è come pigiare un interruttore. Ma con Michael non è stato così. Ci ho dovuto davvero pensare ogni volta. E questa è stata la sfida maggiore" continua, aggiungendo che il fatto che intorno a lui ci fossero persone abituate a vederlo come Lucifer contribuiva sicuramente a rendere il tutto ancora più strano.

"Ho dovuto affrontare questa sensazione iniziale che mi rendeva, ai miei stessi occhi, un grandissimo impostore, fidarmi delle scelte che ho fatto e seguire quella strada. Quindi sì, è stata di certo una sfida, ma una che ho a cuore. Anche se è un'esperienza che non ho intenzione di replicare poi tanto presto...".

E voi, che ne avete pensato della storyline della prima parte della quinta stagione di Lucifer che ha visto Michael come principale antagonista? Fateci sapere nei commenti.