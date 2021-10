Lucifer, il personaggio di Chloe esiste anche nei fumetti? Scopritelo!

I fan sono rimasti soddisfatti dell’ultima stagione di Lucifer ed anche del finale della storia d’amore tra Lucifer Morningstar e Chloe Decker. Sebbene la serie fosse basata su personaggi dei fumetti, non tutti i personaggi facevano parte del materiale originale.

La maggior parte dei personaggi e dei concetti di base esplorati in Lucifer sono di natura biblica, ma non è la Bibbia che ha ispirato lo sviluppo della serie televisiva. Creatori e showrunner hanno basato Lucifer su una serie di fumetti e il suo spin-off. Secondo diverse fonti, la serie di fumetti The Sandman di Neil Gaiman è il materiale di partenza per Lucifer. Anche il fumetto spin-off del 1999, Lucifer, ha ispirato lo spettacolo.

The Sandman e Lucifer sono stati entrambi scritti e pubblicati dalla DC Comics, sebbene la serie non si sia allontanata molto dal materiale originale in termini di temi, nei fumetti originali, Lucifer (Tom Ellis) non aveva alcun collegamento con la polizia di Los Angeles.

Il creatore dello spettacolo ha aggiunto al mix le basi per consentire alla trama di svolgersi in modo più organico e adattare il materiale al formato televisivo, diversi personaggi originali dovevano essere creati per far funzionare tutto.



Chloe è stata un'aggiunta importante che non faceva parte dei fumetti originali. Il personaggio è stato sviluppato per aiutare a portare avanti la storia e per dare a Lucifer qualcuno su cui concentrarsi. Dopotutto quasi ogni serie tv intrattiene il pubblico anche grazie ad una storia d'amore.



Durante le sei stagioni dello show, la relazione tra Chloe e Lucifer è diventata un punto centrale della trama. Anche l'ex di Chloe, Dan, che ha avuto un ruolo importante nella trama dello show, era un personaggio originale.



Scoprite 5 segreti sula star di Lucifer Tom Ellis e quali personaggi di Lucifer avrebbero meritato più spazio nei nostri approfondimenti.