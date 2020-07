Lucifer 5, l'attesissimo trailer della quinta stagione svela la data di uscita su Netflix!

Con la sesta stagione di Lucifer appena annunciata e con un trailer nuovo fiammante per la quinta stagione, Tom Ellis è pronto a trascinare nuovamente tutti all'inferno.

Dopo mesi di paure e incertezze, dovute anche ai problemi contrattuali con l'attore principale, arriva una bella conferma per i fan della serie e a quanto pare la produzione Netflix è pronta a tornare in grande stile, con un colpo di scena degno di attenzione.

"Per quanto mi riguarda, beh, Lucifer può andare all'inferno", eppure il ritorno del disinvolto protagonista sembra conquistare tutti nel trailer, tra battute sopra le righe e apparizioni in discoteca. Il fascino è sempre quello... ma c'è qualcosa che non va in lui e i vari personaggi incominciano ad accorgersene: quello che si trovano di fronte non è solo un "Lucifer 2.0", ma un'altra persona.

"Non sono Lucifer. Piacere di conoscerti, sono Michael", si presenta così l'insospettabile gemello, e alla fine del video possiamo già notare come i due personaggi si ritroveranno a lottare l'uno contro l'altro. Sembra proprio che costituirà il motivo centrale sul quale si baserà tutta questa nuova stagione.

Non resta che scoprire cosa ci riserveranno i nuovi episodi, il primo dei quali sarà disponibile su Netflix a partire dal 21 agosto 2020. Nell'attesa vi consigliamo i 5 episodi più belli di Lucifer. Fateci sapere cosa ne pensate del trailer nei commenti!