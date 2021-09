Lucifer proseguirà con un film? Rispondono Tom Ellis e Lauren German

Nei giorni scorsi la sesta e ultima stagione di Lucifer è giunta su Netflix permettendo ai fan di scoprire il destino di una delle coppie più amate della tv. Sebbene questo sia stato un finale agrodolce per Lucifer e la sua Chloe, in molti si domandano se presto o tardi potremo rivederli sullo schermo, magari proprio in un film.

A rispondere a questa domanda ci hanno pensato proprio le star della serie Tom Ellis e Lauren German. I due hanno sottolineato come in futuro potrebbero vestire ancora una volta i panni di Chloe e Lucifer proprio per raccontare come le vicende dei due sono proseguite nell'aldilà ma che, probabilmente, questa pellicola non è poi così necessaria.

La German addirittura, sa perfettamente come questo film dovrebbe essere: "Nei miei sogni giriamo un film dedicato a Lucifer, ma nello stile di Una pallottola spuntata o de L'aereo più pazzo del mondo. Quindi possiamo già iniziare a chiedere ai fan se sono d'accordo con questo stile.(ride)".

L'attrice ha poi aggiunto: "Ma no, voglio dire, Tom lo dice così bene. È il momento giusto per salutarci".

"Sembra il momento giusto", ha detto poi Ellis. "Mai dire mai, e tutte quelle cose, ma sembra che per questi due personaggi di Lucifer, questo sia il momento giusto per finire. Riprenderemo mai questi ruoli? Non lo so. Non lo so. Ovviamente il film sembra una possibilità divertente per il futuro!".

La German ha infine aggiunto: "Sarebbe un delirio!".

E voi cosa ne pensate di questa possibilità? Ditecelo nei commenti.