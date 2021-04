Lucifer: il protagonista si sdoppia nel poster della stagione 5B!

Netflix ha diffuso in rete il poster ufficiale della seconda parte della quinta stagione di Lucifer, chiamata anche come Stagione 5B, che arriverà con i suoi otto episodi conclusiva alla fine del prossimo maggio. In locandina possiamo notare il protagonista sdoppiato in due personaggi e il primo dei prossimi episodi si intitolerà Family Dinner.

Nel poster possiamo infatti vedere il protagonista Lucifer e suo fratello gemello Michael, che come già sapranno gli appassionati dello show sono entrambi interpretati da Tom Ellis che di fatto si sdoppia in due. La seconda parte della quinta stagione di Lucifer arriverà su Netflix il 28 maggio 2021 con un ciclo finale di otto episodi che si sommano quindi agli otto precedenti.

Dopodiché sarà la volta della sesta stagione di Lucifer, già rinnovata, che a quanto trapela sarà completamente diversa dalla quinta: lo ha confermato lo showrunner Joe Henderson. "Ho amato entrambi i progetti in modi molto diversi. La stagione 5B è grande ed è epica. La stagione 6 invece è molto dolce e personale", ha detto Henderson durante un'intervista con Wordballoon. "Non so nemmeno come paragonarli. E' come se fossero due serie completamente diverse, eppure molto simili. Fanno parte dello sviluppo della stessa storia."

"Ogni stagione di Lucifer completa la propria storia, ma anticipa anche qualcosa che verrà. Ed è qualcosa che abbiamo fatto in ogni singola stagione. Ora stiamo concludendo la stagione 5, finiremo quella storia, ma come accade con ogni buona narrazione seriale il pubblico vorrà tornare per la sesta stagione per scoprire come prosegue la vicenda. E vi daremo una buona ragione per farlo."

Di fronte a una risposta del genere anche il più scettico dei fan di Lucifer dovrebbe avere le idee più chiare. Per tutto il resto, bisognerà aspettare i nuovi episodi: lo showrunner Joe Henderson ha recentemente anticipato un confronto con Dio in Lucifer.