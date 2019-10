Lucifer: pubblicato un video dell'atteso episodio in stile musical

La stagione conclusiva della serie con protagonista Tom Ellis sta per arrivare nel catalogo di Netflix. Dopo il primo sguardo alla puntata musicale di Lucifer, i fan sono molto curiosi di poter vedere il particolare episodio. L'account Instagram dell'attore britannico rivela qualche sorpresa a riguardo.

Come potete vedere dal post presente in calce alla notizia infatti, Tom Ellis ha voluto omaggiare un classico come "Singing in the Rain" e la celebre scena di Gene Kelly. Ad accompagnare il video è presente la voce di Frank Sinatra in "You Make Me Feel so Young", inoltre è stato filmato in bianco e nero, proprio come la puntata in cui l'attore mostrerà le sue doti canore, anche se questa scena sembra essere stata improvvisata. Ecco il commento presente sotto il post: "Ci siamo divertiti così tanto a filmare il quarto episodio della quinta stagione di Lucifer. Tra le varie riprese ho trovato questo ombrello e ho fatto questo video con il creativo Josh Style. A volte amo il mio lavoro, mentre altre volte non mi sembra minimamente un lavoro".

La clip è stata particolarmente apprezzata, ricevendo in poco tempo più di 300.000 Mi Piace e oltre tremila commenti dei fan. Se cercate altre indiscrezioni sulla serie vi rimandiamo alla nostra notizia sul titolo del terzo episodio di Lucifer 5.