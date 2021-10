Lucifer, qual è la canzone preferita cantata da Tom Ellis? Ecco la risposta dell'attore

Tom Ellis ha interpretato Lucifer nell’omonima serie Netflix per sei stagioni e ha sfoggiato tutto il suo talento recitativo e artistico sedendosi al pianoforte e cantando numerose canzoni. È una testimonianza del talento dell'attore, che ha svelato qual è stata la sua canzone preferita dello show.

Ci sono molte ragioni per cui amiamo il bel diavolo interpretato da Ellis. Sicuramente il suo aspetto, ma anche il suo fascino, le battute sarcastiche, quanto premuroso finga di non essere e quella voce angelica che possiede. Sì, Toms Ellis canta davvero in Lucifer! E del resto, tutti gli attori cantano nell'episodio musicale della quinta stagione. Ma sa anche davvero suonare il pianoforte? Oltre a tutto questo? La risposta è no, Tom Ellis non suona il pianoforte.

L'ultima stagione è stata il culmine dello show regalandoci un finale agrodolce. L'attore è recentemente apparso in una clip promozionale per IMDb in cui i fan hanno avuto la possibilità di fargli alcune domande scottanti.

Una delle domande a cui Ellis è stato felice di rispondere riguardava la sua esibizione preferita con la sua canzone preferita nello spettacolo. Ha subito risposto che gli piaceva la versione della quarta stagione di "Creep" dei Radiohead. Per Ellis, l'importanza di includere la canzone nella serie dipendeva dalla sua rilevanza per la relazione tra Lucifer e Chloe. Finalmente è riuscito a cantare la canzone che si adattava perfettamente alla coppia.



Siete d'accordo con la scelta di Ellis? Fatecelo sapere nei commenti! Vi lasciamo con la nostra recensione di Lucifer 6 e alcuni segreti su Tom Ellis che forse non sapevate.