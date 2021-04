Lucifer, quando la serie fu denunciata da un'associazione cristiana: ecco la storia!

Tutti i fan di Lucifer sono in attesa del ritorno dello show, che arriverà su Netflix con la seconda parte della quinta stagione, in attesa del sesto e ultimo arco narrativo. L'irriverente prodotto ideato a partire dal personaggio dei fumetti della Vertigo, ha ricevuto grandi plausi dal pubblico, ma è stato al centro di una curiosa polemica.

Abbiamo visto insieme come Joe Henderson abbia ringraziato i fan durante l'ultimo giorno delle riprese di Lucifer 6, ma oggi vogliamo trattare di una delle controversie più bizzarre legate allo show di Tom Kapinos, e di quando fece infuriare… un'associazione cristiana.

Alcune polemiche

Sicuramente, uno dei motivi di maggior successo della serie con Tom Ellis è proprio il suo personaggio, quel Lucifero un po' piacione, un po' showman, che riesce ad attirare tutti con il proprio carisma, e che è caratterizzato da una brillante interpretazione dell'attore britannico.

Tuttavia, non tutti sono stati contenti - nel corso degli anni - di questa rappresentazione così umanizzata di una figura biblica negativa come quella del diavolo in persona. In particolare, l'associazione fondamentalista cristiana americana dal nome di One Million Moms, che si pone l'obiettivo di combattere contro "l'indecenza all'interno dei media", ha cercato di boicottare e far chiudere Lucifer, nel 2016, dopo la trasmissione della première della prima stagione. Le motivazioni risiedevano dietro al fatto che, stando a quanto dichiarato da One Million Moms, il prodotto sarebbe nato con l'intenzione di "glorificare Satana", rendendolo troppo simile agli uomini; inoltre, sempre secondo la visione dell'associazione, il personaggio sarebbe un essere amabile e gentile con gli altri, spingendo verso una forte empatia con tale figura.

Tali dichiarazioni non passarono inosservate da Neil Gaiman - creatore dei fumetti di Sandman - che, tuttavia, rispose divertito, dichiarando che tali critiche non avrebbero sortito alcun effetto alla produzione. Arrivati alla fine delle riprese della sesta stagione, pensiamo che, in fin dei conti, Gaiman abbia avuto perfettamente ragione.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo al perché Lucifer finirà con la sua sesta stagione.