Lucifer: Quando uscirà la seconda parte della stagione 5? Ne parla lo showrunner

Nei giorni scorsi gli showrunner della serie con Tom Ellis avevano discusso delle prossime puntate di Lucifer, che avrebbero concluso la quinta stagione della serie. Scopriamo quindi quando saranno disponibili nel catalogo di Netflix.

Parlando con i giornalisti di Collider, gli showrunner Joe Henderson e Ildy Modrovich hanno parlato della seconda parte della stagione, rivelando che la decisione di dividerla in due parte era stata presa prima dell'epidemia di Coronavirus. Sulla data di uscita invece hanno affermato che: "Ad essere onesti credo che sarà disponibile appena finiremo di girare le puntate. La produzione inizierà in autunno, faremo di tutto per renderla sicura. Vedremo come la pandemia cambierà la storia, ma per adesso sembra tutto pronto per l'inizio della produzione".

Inoltre i due showrunner hanno parlato della stagione finale di Lucifer, ringraziando i numerosi fan per il loro ruolo nello spingere Netflix a rinnovarla per un'ultima volta: "La sesta stagione sarà dedicata ai fan. Ad essere onesti siamo qui grazie a voi. Sarà il nostro modo per ringraziarvi per averci seguito in questo viaggio". Non resta che aspettare l'inizio dei lavori per scoprire se la serie subirà dei ritardi, nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione della seconda puntata di Lucifer 5.