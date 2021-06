Lucifer, quando uscirà la stagione 6? Facciamo il punto della situazione con questo video

Gli showrunner ci hanno già dato qualche anticipazione su Lucifer 6 ma per adesso, non è ancora stata diffusa una data ufficiale per il rilascio dell'ultima stagione dell'acclamatissima serie Netflix con protagonista Tom Ellis.

Sappiamo però che le riprese sono iniziate lo scorso 6 ottobre e sono state ultimate il 29 marzo tra le lacrime di tutto il cast di Lucifer. Tenuto conto che naturalmente, seppur in maniera minore rispetto all'inizio della pandemia, i lavori di produzione e post-pruduzione di una serie tv sono piuttosto rallentati dai protocolli anti-covid, sembra impossibile ipotizzare una data per il rilascio della stagione 6 di Lucifer.

Lo show basato sull'omonimo personaggio della Vertigo/DC Comics creato da Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg per l'universo di Sandman sembra prediligere il mese di maggio per il suo rilascio, di fatto la stagione 5B di Lucifer è approdata su Netflix proprio lo scorso 28 maggio. Questo potrebbe lasciar intendere che dovremo aspettare ancora all'incirca un anno per scoprire quale sarà il destino dell'amatissimo personaggio interpretato da Tom Ellis.

Vi ricordiamo che la stagione 6 di Lucifer sarà composta da soli 10 episodi e a quanto pare nessuna rivolta social potrà salvare la serie dalla sua definitiva conclusione. Dunque, meglio mettersi l'anima in pace, dovremo dire addio allo sfacciatissimo Lucifer Morningstar.