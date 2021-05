Lucifer, QUEL personaggio tornerà nella sesta stagione? Parla il suo interprete

La seconda parte della quinta stagione di Lucifer è appena uscita su Netflix regalando ai fan nuovi contenuti e lasciandoli però a chiedersi quale sarà il destino di alcuni personaggi nella sesta stagione.

L’attore Kevin Alejandro parlando con ET Online ha rivelato se il suo personaggio, Dan Espinoza, apparirà o meno nella sesta stagione dopo la sua morte nella seconda parte della quinta.



“Sicuramente non sarà l'ultimo episodio che vedrete di Dan. Potrebbe tornare attraverso i flashback", ha aggiunto. "Sono stato un po' sul set della sesta stagione, quindi tornerà...ma non nel modo in cui tutti pensano che tornerà”.



Queste affermazioni possono sicuramente tranquillizzare e rallegrare i fan dopo gli eventi visti nei nuovi episodi.



"Descriverei la sesta stagione come un vero e proprio emergere di ciò che abbiamo creato dall'inizio. Ci sono rimandi e indizi ad altri episodi che solo se avete seguito il nostro viaggio dall'inizio potrete cogliere", ha continuato Alejandro.



Dato che Lucifer Morningstar (Tom Ellis) è diventato Dio entro la fine della stagione 5B, sembra del tutto possibile che Dan verrà riportato dall'aldilà in qualche modo. In qualunque forma o modo ritorni, Alejandro ha lasciato intendere che gli spettatori vedranno il personaggio lavorare per superare le sue battaglie personali quando lo farà.



Vi lasciamo con la spiegazione del finale di stagione di Lucifer e la nostra recensione di Lucifer in attesa della sesta stagione.