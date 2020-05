Lucifer, Rachael Harris cambia vita: dopo il divorzio anche una nuova villa?

Mentre i fan della serie sono in attesa della data di uscita di Lucifer 5, un'attrice dello show presente nel catalogo di Netflix ha deciso di cambiare vita vendendo la sua vecchia casa, dopo il divorzio con il marito.

Stiamo parlando di Rachael Harris, interprete della dottoressa Linda Martin, che dopo aver concluso le pratiche per la separazione con Christian Hebel, violinista sposato nel 2015, ha deciso di mettere in vendita la villa che aveva comprato in occasione del matrimonio. Si tratta di una casa dal valore di 2,2 milioni di dollari situata a Studio City, quartiere di Los Angeles, costruita su un terreno di 275 metri quadrati e che l'attrice ha scelto di mettere in vendita al prezzo di 2,3 milioni di dollari. Sembra quindi che Rachael Harris abbia preferito concludere in fretta la transazione, scegliendo di non guadagnare molto da questa compravendita.

Nel frattempo, ricordiamo che la produzione delle nuove puntate della serie incentrata sul personaggio di Tom Ellis è stata sospesa a causa dell'emergenza Coronavirus, ma secondo vari rumor Netflix sarebbe intenzionato a rinnovare Lucifer per una sesta stagione, grazie al grande successo che lo show è riuscito ad ottenere una volta approdato nel catalogo del colosso dello streaming.