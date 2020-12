Lucifer: Rachel Harris ringrazia la crew e condivide nuove foto dal set

La star di Lucifer Rachael Harris, ha deciso di usare Instagram per ringraziare la troupe dello show Netflix, oltre a condividere alcune immagini del dietro le quinte della sesta stagione. Nonostante alcuni casi di positività al Covid-19, per fortuna le riprese continuano a pieno ritmo.

L'interprete di Linda Martin nella serie, ha colto l'occasione omaggiare tutta la crew che ha lavorato instancabilmente allo show nel corso dell'ultimo difficilissimo anno, così come le infermiere che hanno effettuato test COVID sul set durante tutta la produzione.

"Voglio ringraziare la nostra troupe di @lucifernetflix. Questa prima foto è di @makeupkohl, la mia truccatrice di questa stagione. Lei, @melaniestylez e @kayliehair e l'intero reparto capelli e trucco, wardobe @agata_louie e #sabrinaburns si presentano ogni volta che lavoro con l'atteggiamento più positivo nonostante i loro tre livelli di mascherine, indumenti chirurgici e dozzine di test a settimana. Non si lamentano mai e fanno in modo che io sia sempre felice. Le prossime due foto sono delle donne al gate 8 che ci tamponano il naso almeno 4-5 volte a settimana. Stanno in un garage per ore a testare tutto il cast e la troupe della Warner Brothers. Sono stati loro dall'inizio dei nostri test. Sono allegri e gentili e sono lì per offrire qualsiasi risposta alle nostre domande sul Covid o semplicemente per lasciarci sfogare. Se doveste incontrare una di queste infermiere, vi preghiamo di ringraziarle. Per noi, rischiano la vita OGNI GIORNO in modo che tutti abbiamo un lavoro e possiamo sostenere le nostre famiglie. Non ci sono parole sufficienti per ringraziarli adeguatamente. Dio vi benedica. Grazie di tutto. Rachel"

