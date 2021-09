Lucifer, ecco la reazione di Tom Ellis e Lauren German al finale di serie

La sesta ed ultima stagione di Lucifer è stata ricca di emozioni, i protagonisti dello show creato da Tom Kapinos, Tom Ellis e Lauren German hanno parlato in una recente intervista del finale dello show e di come si sono sentiti al riguardo.

Gli ultimi dieci episodi hanno introdotto Rory, interpretata da Brianna Hildebrand, la figlia di Lucifer e Chloe proveniente dal futuro. Rory aka Aurora ha dato la caccia a suo padre che era stato assente per tutta la sua vita.

Intervistati da TvLine nel video che trovate qui sopra, Tom Ellis e Lauren German hanno condiviso le loro prime reazioni all'apprendimento di questa svolta per i personaggi:

"Ero come ‘cosa?!’" ricorda Ellis con una risata. "Ma poi ho pensato: 'Questa è l'unica dinamica in cui non ci siamo avventurati, Lucifer come genitore e Lucifer che riflette su come si sentiva in quella situazione di abbandono.'"

German ammette: "Non sono una grande appassionata del 'viaggio nel tempo'" come genere, ma quando siamo arrivati al lato veramente umano di questo...chi non può identificarsi? È stato davvero intrigante.”

Affermando di essere stata abbandonata da suo padre, Rory ha portato con sé una sorta di profezia: Lucifer sarebbe scomparso dalla Terra il 4 agosto. Supponendo che solo la morte potesse portarlo via, Lucifer e Chloe si sono proposti di risolvere l’ultimo caso, "l'omicidio di Lucifer Morningstar".

Eppure, alla fine, si sono resi conto che Lucifer era effettivamente uscito dalla vita di Chloe - anche se solo per circa 60 anni - in modo che potesse realizzare il suo vero destino, non come Dio ma come sovrano dell'Inferno che funge anche da terapeuta, aiutando i dannati a fare i conti con la colpa che li ha fatti finire laggiù.

"Ho pensato che fosse giusto, e così intelligente e bello", dice German. “Vuoi che Chloe e Lucifer stiano così tanto insieme…finalmente arriviamo qui…e poi dobbiamo dirci addio. Ma la maggior parte delle storie che amo hanno sempre un aspetto agrodolce. E rende il finale, in cui Chloe, dopo essere morta in età avanzata e con Rory al suo fianco, si è riunita con Lucifer all'inferno, molto più toccante”.



Vi è piaciuto il finale di Lucifer? Fatecelo sapere nei commenti! Vi lasciamo con la nostra recensione di Lucifer 6 e la spiegazione del finale di Lucifer.