Lucifer: la reazione di Tom Ellis al rinnovo della serie per una quinta stagione

Nella notte è arrivata la notizia del rinnovo di Lucifer per una quinta e ultima stagione da parte di Netflix e la star dello show, Tom Ellis, ha potuto commentarla non nascondendo la propria emozione.

Ellis ci ha tenuto particolarmente a ringraziare i fan per l'avvenuto rinnovo di Luficer, quegli stessi fan che già avevano agevolato il salvataggio della serie dopo la cancellazione da parte della Fox, con il conseguente acquisto da parte di Netflix dei diritti di distribuzione. Ellis ha infatti scritto: "Guardate cosa è successo! Una quinta e conclusiva stagione di Lucifer sta per arrivare su Netflix, grazie a tutti voi fedeli fan di Lucifer (Lucifans) per averci guardato. Adesso finiamo questa cosa come si deve".

Come già anticipato nella notte, non è ancora chiaro quanti episodi comporranno questa quinta e ultima stagione, mentre si sa invece che gli showrunner sono già al lavoro sugli script degli episodi: "Abbiamo speso un bel po' di tempo ultimamente a progettare la quinta stagione. Abbiamo già scritto le prime scene, e sono tra le mie preferite in assoluto", ha dichiarato Joe Henderson in una recente intervista. Tom Ellis ha fatto giusto in tempo a convolare a nozze, dunque: a breve ci sarà da rimettersi al lavoro, per la gioia dei fan di Lucifer.

Lo stesso Ellis aveva in precedenza espresso dei dubbi sul finale della quarta stagione di Lucifer, il quale a detta sua non era così scontato sarebbe piaciuto ai fan: "Accidenti, non so se saranno felici. Finisce, voglio dire, è un po' una specie di... Non pensavo che avremmo concluso la stagione così. Quindi sono rimasto sorpreso, in senso buono, perché amo i cliffhanger. E penso che terminiamo in un punto dove, si spera, la gente tornerà. Che è sempre la chiave giusta".

La quinta e ultima stagione di Lucifer arriverà in streaming sulla piattaforma digitale nel corso del 2020.