Lucifer rinnovato da Netflix per una quinta ed ultima stagione!

Le proteste dei fan non sono rimaste inascoltate. Dopo mesi di assordante silenzio, infatti, Netflix ha rotto gli indugi ed ha annunciato di aver rinnovato Lucifer per una quinta stagione.

La serie con Tom Ellis era già stata a rischio in passato, quando sembrava non dovesse proseguire dopo la conclusione della terza stagione. Netflix, da buon deus ex machina, arrivò però ad acquistarne i diritti per regalare ai fan una quarta stagione che, di fatto, ha un po' diviso il fandom tra chi ha apprezzato la svolta più intimista e chi invece crede che la nuova produzione abbia snaturato lo spirito della serie. Lo stesso Ellis, in effetti, aveva espresso i suoi dubbi sul fatto che i fan potessero apprezzare il finale di stagione.

Soddisfatti o meno, comunque, tutti i fan erano concordi nel chiedere che Lucifer non si concludesse così, con le vicende dell'ultimo episodio di questa discussa stagione (nonostante, in realtà, alcuni fan giudicassero il season finale come un finale eventualmente accettabile per la serie). Detto fatto, dunque: Lucifer avrà la sua quinta stagione che, a quanto pare, sarà davvero quella conclusiva.

Non è ancora dato sapere quanti episodi comporranno questa nuova stagione, mentre è risaputo che gli showrunner siano già al lavoro: "Abbiamo speso un bel po' di tempo ultimamente a progettare la quinta stagione. Abbiamo già scritto le prime scene, e sono tra le mie preferite in assoluto" ha dichiarato Joe Henderson in una recente intervista. Tom Ellis ha fatto giusto in tempo a convolare a nozze, dunque: a breve ci sarà da rimettersi al lavoro, per la gioia dei fan di Lucifer.