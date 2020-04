Lucifer: a rischio la sesta stagione, Tom Ellis non è felice del contratto?

L'ottimismo di Warner Bros e Netflix sembrava aver aperto le porte ad un rinnovo di Lucifer, ma a quanto pare il protagonista Tom Ellis avrebbe sollevato diversi problemi riguardo al compenso previsto per un suo ritorno.

Per il momento si tratta di un rumor, riportato a TV Line da una fonte anonima. Il problema coinvolge proprio l'attore protagonista e ciò avrebbe creato non pochi disagi. L'offerta di Warner Bros. non avrebbe allettato Ellis, che per un ritorno eccezionale (visto che la quinta era stata presentata come l'ultima stagione di Lucifer) aspirerebbe ad un compenso molto più alto.

È anche probabile che il contratto sia già stato stipulato, ma che l'attore abbia voluto rinegoziarne i termini. Stando ai rumor, gli studios hanno già aumentato la cifra più di una volta, ma visti i continui rifiuti è probabile che la loro pazienza si stia esaurendo: "Tutti vogliono che Tom sia felice, ma a tutto c'è un limite, ed è stato raggiunto", ha dichiarato l'insider.

Per il momento non ci sono stati commenti ufficiali dalle parti coinvolte. C'è da considerare che la quarta stagione di Lucifer è riuscita ad accaparrarsi il trofeo di serie più vista nei servizi streaming nel 2019, e con il cameo in Crisi Sulle Terre Infinite il personaggio ha ottenuto ancora più notorietà: forse è stato questo a spingere l'attore a riconsiderare la sua situazione lavorativa. Difficile dire se tutto ciò avrà conseguenze sul finale della quinta stagione, ora che anche Lucifer è fermo causa Coronavirus.