Lucifer è risorto nel nuovo poster ufficiale della quarta stagione

Dopo aver finalmente rivelato la data di uscita della quarta stagione di Lucifer, Netflix ha pubblicato (via Comingsoon.net) un nuovo fantastico poster ufficiale dedicato al personaggio di Tom Ellis. Potete dare un'occhiata al poster in calce alla notizia.

Basato sul personaggio della Vertigo, Lucifer segue le vicende del famigerato angelo caduto dal cielo che, annoiato dal suo lavoro come capo dell'Inferno, decide di ritirarsi a Los Angeles e fare squadra con la detective Chloe Decker per dare la caccia ai criminali. Lo show, cancellato dalla Fox in seguito alla terza stagione, è stato acquistato da Netflix anche grazie alla mobilitazione dei fan: l'hashtag #SaveLucifer è riuscito ad ottenere la prima posizione dei trending topic di Twitter.

Netflix ha recentemente dato il benvenuto allo show con un nuovo teaser di Lucifer, filmato che però non ha mostrato alcuna immagine ufficiale della stagione in arrivo. Il video presentava infatti un simpatico siparietto tra Lauren German (Chloe), Tom Ellis (Lucifer) e la new entry del cast Inbar Lavi, che nella quarta stagione vestirà i panni di Eve.

L'atteso ritorno di Lucifer è previsto per il prossimo 8 maggio, a 666 ore esatte dall'annuncio di ieri. Ricordiamo inoltre che Netflix ha recentemente reso disponibili anche gli episodi della terza stagione.