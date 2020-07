Lucifer e quella rivalità tra fratelli, chi la spunterà?

Il nuovo trailer della quinta stagione di Lucifer ha introdotto il controverso personaggio di Michael, il malvagio fratello gemello del ben noto protagonista della serie. Per l'occasione anche l'account ufficiale Twitter ha cambiato nome e ha lanciato un sondaggio per scoprire quale sia il fratello preferito per il pubblico.

Netflix sembra ci stia proprio sguazzando su questa rivalità, ora l'account di Lucifer è passato nelle mani di Michael Stan, che ogni giorno coinvolge i fan della serie in simpatici siparietti per sottolineare la sua superiorità.

In primis c'è stato appunto il sondaggio, per decretare il migliore tra i gemelli, con due simpatiche opzioni: "Michael" o "Lucy JK obvy Michael". Successivamente con un divertente Tweet ha aggiunto: "TUTTI INSIEME ADESSO: MICHAEL È IL GEMELLO MIGLIORE".

La quinta stagione si preannuncia di certo esilarante e, il buon Tom Ellis dovrà ricoprire il duplice ruolo di Lucifer e Michael. Identici si, ma molto diversi caratterialmente a quanto pare. Chi la spunterà tra i due?

In attesa di scoprire cosa accadrà, non ci resta che attendere il debutto di Lucifer 5, che sarà rilasciato da Netflix in due parti. Intanto ricordiamo a tutti i fan che Lucifer è stata rinnovata per una sesta stagione. Sarà per davvero l'ultima? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.