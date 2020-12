Lucifer: Rivelato il titolo del primo episodio della sesta stagione

La sesta stagione di Lucifer è sempre più vicina, dopo avervi segnalato la fine dei lavori sulla sceneggiatura, ecco un rumor che ci svela il titolo del primo episodio inedito che sarà disponibile su Netflix.

Come sapete la sesta stagione dello show con Tom Ellis concluderà definitivamente le avventure e la storia del protagonista, i fan sono quindi ansiosi di conoscere altri dettagli riguardo la trama delle prossime puntate inedite, i cui lavori hanno subito qualche ritardo a causa della pandemia di Coronavirus. Secondo vari rumor quindi l'episodio che introdurrà la sesta stagione si intitolerà "Nothing Ever Changes Around Here", e per ora non conosciamo ancora la sua sinossi ufficiale.

A dare la notizia del titolo è stato il sito web "Spoiler TV", anche se per ora si tratta di una indiscrezione non ancora confermata dai dirigenti di Netflix. Mentre aspettiamo ulteriori notizie riguardo la messa in onda della seconda parte di Lucifer 5, stagione che sarebbe dovuta essere quella conclusiva prima del rinnovo di Netflix, vi lasciamo con la nostra lista con le 5 migliori scene di Lucifer, oppure ecco il nostro riassunto della storia del peccatore.

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate del possibile titolo per la premiere dello show ispirato al fumetto di Neil Gaiman.