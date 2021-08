Lucifer, ci sarà un salto temporale nell'ultima stagione: i dettagli

Il finale della quinta stagione di Lucifer ha visto il nostro amato protagonista, interpretato da Tom Ellis, diventare Dio, ricoprendo il ruolo lasciato libero dal padre (Dennis Haysbert) dopo una battaglia con suo fratello Michael. Ora, pare che nella sesta stagione ci sarà un significativo salto temporale.

Lo sviluppo ha lasciato i fan a chiedersi cosa sarebbe successo a Lucifer e secondo TV Line, sembra che ci sarà un piccolo salto temporale tra la fine della quinta stagione e l'inizio della sesta stagione, non sarà enorme, ma sarà abbastanza importante.

Durante il recente panel del Comic-Con@Home è stato rilasciato il trailer di Lucifer, inoltre Ellis ha parlato di come la sesta stagione vedrà Lucifer avere molte cose da gestire:



"Penso che sia la classica cosa di 'stai attento a ciò che desideri'. Perché si è convinto di molte cose durante la quinta stagione, ma quando succede qualcosa a cui tieni, spesso sembra molto diverso, quindi questo è il tipo di enigma che Lucifer si trova ad affrontare nella sesta stagione".



Gli showrunner Joe Henderson e Ildy Modrovich hanno anche parlato in precedenza della relazione di Lucifer con Chloe, sottolineando che la coppia dovrà affrontare degli ostacoli:



"Ogni stagione abbiamo cercato di esplorare un nuovo problema per Lucifer, un nuovo capitolo, un passo da gigante da compiere emotivamente", ha detto Modrovich a Variety. “Quando ci è stata offerta, generosamente, la sesta stagione, abbiamo trovato una storia, un capitolo finale che abbiamo capito di dover esplorare. E questo ha conseguenze ed effetti su Lucifer e Chloe in una relazione, non è come una volta che, diciamo, ti sposi, e basta, per sempre felici e contenti! Ci sono cose, ostacoli e cose che devi attraversare, che influenzano anche le tue relazioni."



Date un'occhiata al poster di Lucifer 6, vi ricordiamo che la sesta stagione debutterà su Netflix venerdì 10 settembre.