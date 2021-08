Lucifer: scopriamo insieme la folle teoria su Trixie

L'arrivo di Lucifer 6 è vicina, soprattutto dopo l'uscita del nuovo trailer e del poster ufficiale. I fan, infatti, hanno scoperto che la serie approderà su Netflix il 10 Settembre. Sembra incredibile parlare di sesta stagione a causa di varie storie di cancellazioni e salvataggi dello show, ma c'è ancora spazio per molte teorie.

Una di queste arriva direttamente da Reddit e riguarda la piccola Trixie. Un utente del noto forum web conosciuto come WhereWolfish ritiene che Trixie diventerà la principessa dell'Inferno nello stesso momento in cui Maze inizierà il suo regno come Regina dell'Inferno.

Con il finale della quinta stagione che conferma che Lucifero ora è Dio, il protagonista può adesso soddisfare il grande desiderio di Maze. A quel punto, se ciò dovesse davvero avvenire, a causa della stretta e forte relazione di Maze con Trixie, è possibile che quest'ultima potrebbe davvero diventare la principessa dell'Inferno avviando un suo importante arco narrativo.

L'unica persona che potrebbe bloccare tutto questo è Chloe qualora diventasse la nuova Dea. Solo lei potrebbe evitare che la sua unica figlia venga mandata all'Inferno. Tuttavia potrebbe anche accettare perché otterrebbe una grande posizione di potere. Insomma, tutto è possibile e non ci resta che scoprilo tra poco con la nuova stagione di Lucifer.

Sapevate che un'associazione cristiana provò a sabotare l'uscita e la produzione di Lucifer? Vi lasciamo, comunque, al nuovo trailer di Lucifer 6.