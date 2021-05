Lucifer, scoprite quale villain della serie siete in base al vostro segno zodiacale

Lo abbiamo fatto con i personaggi di Keanu Reeves e anche con i membri della Famiglia del franchise di Fast & Furious, oltre a tantissime altre occasioni pop, e adesso è arrivato il momento di scoprire quale dei diversi cattivi della serie Lucifer di Netflix vi rappresenta di più in base al vostro Segno Zodiacale.





Vi ricordiamo prima di procedere che la seconda metà della quinta stagione di Lucifer con protagonista Tom Ellis approderà interamente su Netflix il prossimo 28 maggio. E ora scopriamo insieme quale villain siete:



GEMELLI - MICHAEL



BILANCIA - IL PECCATORE



PESCI - CAINO



SCORPIONE - MAZE



TORO - EVA



VERGINE - DEA



CAPRICORNO - URIEL



ARIETE - MALCOM GRAHAM



CANCRO - PADRE KINLEY



LEONE - PERRY SMITH



SAGITTARIO - I DEMONI



ACQUARIO - PETE DAILY



La showrunner Joe Henderson ha precedentemente dichiarato sui nuovi episodi: "Ogni stagione di Lucifer completa la propria storia, ma anticipa anche qualcosa che verrà. Ed è qualcosa che abbiamo fatto in ogni singola stagione. Ora stiamo concludendo la stagione 5, finiremo quella storia, ma come accade con ogni buona narrazione seriale il pubblico vorrà tornare per la sesta stagione per scoprire come prosegue la vicenda. E vi daremo una buona ragione per farlo".

