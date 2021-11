Lucifer, quali serie guardare se avete amato il signore degli Inferi

Ora che Lucifer si è conclusa potreste sentire nostalgia del signore degli inferi interpretato da Tom Ellis per sei entusiasmanti stagioni. Se state cercando delle serie simili da guardare non temete, ecco per voi un elenco completo.

Nelle serie da consigliarvi non può mancare Angel, uno spin-off dell'iconica serie Buffy l'ammazzavampiri. Angel parla di un vampiro, interpretato da David Boreanaz, che combatte le forze del male a Los Angeles.



Constantine è stata rilasciata nel 2014 ed è durata una sola stagione, l'esorcista/detective John Constantine (Matt Ryan) è il protagonista dello show mentre cerca di fermare le minacce soprannaturali che incombono. Non potete perdervi Good Omens che vede Michael Sheen e David Tennant rispettivamente nei panni di un angelo e di un demone, che sono costretti a unirsi per fermare un'apocalisse. La serie, che ha debuttato nel 2019, è stata rinnovata nel 2021, ma non è ancora nota una data di uscita per la seconda stagione. La prima stagione è disponibile su Amazon Prime Video e potete dare un'occhiata alla prima foto di Good Omens 2.

Uscita nel 2015, iZombie si concentra su Liv Moore (Rose McIver), una studentessa di medicina che aveva grandi sogni fino a quando non è stata infettata da uno zombie. Lavorando nell'ufficio di un medico legale, inizia a banchettare con i cervelli dei morti per sopravvivere e, di conseguenza, assume i loro ricordi. Quindi li usa per aiutare il dipartimento di polizia locale a risolvere i crimini.

Infine, ultima ma non per ordine di importanza, Supernatural. La serie è andata in onda dal 2005 al 2020 e racconta la storia di Sam e Dean Winchester, due fratelli che vanno in giro a caccia di mostri, vampiri e altri esseri ultraterreni. Con 15 stagioni disponibili potrebbe volerci un po’ di tempo per recuperarla tutta ma sicuramente ne varrà la pena e dopo potrete seguire anche il prequel di Supernatural che è entrato in produzione.