Lucifer: la serie potrebbe trovare la sua conclusione come fumetto?

Secondo quanto dichiarato dal produttore esecutivo Joe Henderson, se Lucifer non sarà rilevata da nessun altro network potrebbe concludere la sua storia come fumetto.

Lo show è stato cancellato nelle scorse settimane al termine della sua terza stagione, lasciando i fan alquanto sorpresi dato che il finale di stagione terminava con un grande cliffhanger. Uno dei grossi ostacoli all’approdo dello show nel mondo dei fumetti è che, essendo la serie basata sull’universo di Sandman di Neil Gaiman, proprio il Sandman a fumetti sta per fare il suo ritorno molto presto.

“È sulla mia lista di opzioni”, ha dichiarato Henderson. “L’unica ragione che mi f esitare è che hanno appena rilanciato il libro. Quindi se non fosse successo, sarebbe stato un ottimo piano C. Francamente non voglio mettermi in mezzo al nuovo libro, perché credo sarà meraviglioso, ma se lungo la strada questa diventasse l’unica percorribile adorerei farlo. Adesso sono anche un autore di fumetti, quindi l’opportunità di scriverne un altro sarebbe divertente avere”.

Henderson, infatti, sta attualmente scrivendo Skyward alla Image Comics con gli artisti Lee Garbett e Antonio Fabela.

Fortunatamente i fan riceveranno quantomeno due episodi bonus che avrebbero dovuto far parte della quarta stagione di Lucifer, e che invece verranno trasmessi come un evento speciale in due parti. Considerando che la terza stagione si è conclusa con un cliffhanger, non possiamo fare a meno di sperare che gli speciali possano dare alla serie una potenziale chiusura.