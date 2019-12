Lucifer è la serie in streaming più popolare dell'anno, persino davanti a Stranger Things

Nonostante Netflix abbiamo perso un milione di iscritti dopo l'arrivo di Disney+ le sue serie continuano a riscuotere un enorme successo tra il pubblico. Secondo un report di TV Time, sarebbe 19 le serie Netflix su 20 tra le più popolari in streaming nel corso di questo 2019 in via di conclusione.

In vetta a questa particolare classifica, non senza una certa sorpresa, c'è nientemeno che Lucifer, ex-serie Fox basata sul personaggio DC/Vertigo poi passata a Netflix per la quarta e quinta (conclusiva) stagione. Originariamente inserita nell'universo di Sandman, la serie TV si è poi evoluta con una caratteristica identità personale e di recente il personaggio è pure apparso nel megacrossover definitivo della CW, Crisi sulle Terre Infinite, entrando a far parte delle storie dell'Arrowverse per la prima volta in assoluto.

Al secondo posto della classifica troviamo il fenomeno Stranger Things, mentre gli altri posti sono occupati da altre serie tratte a loro volta da fumetti o graphic novel come The Umbrella Academy e The Chilling Adventures of Sabrina, ci sono anche The Punisher e Jessica Jones, mentre l'unico show a non far parte del catalogo Netflix e a comparire in questa selezione dei primi 20 show dell'anno (per popolarità lo ricordiamo) è stato The Handmaid's Tale, diffuso in streaming da Hulu.

Tra gli altri show in selezione troviamo Dark, che tornerà con la terza e ultima stagione nel 2020, la seconda stagione di Mindhunter (serie attualmente in pausa per gli impegni di David Fincher), Atypical, Love, Death & Robots, Sex Education, Tredici, You (che questo dicembre debutterà con la seconda stagione) e Big Mouth.

Come già anticipato, la quinta stagione di Lucifer - che chiuderà ufficialmente la serie - è stata divisa in due parti. La data d'uscita di quest'ultima deve ancora essere confermata (si pensa al 14 gennaio prossimo), ma accadrà certamente nel corso del 2020. Le due parti saranno composte ognuna da otto episodi, portando il totale degli episodi della quinta stagione a 16, sei in più rispetto alla quarta stagione, diffusa sempre su Netflix.