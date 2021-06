Lucifer, gli shorunner promettono: la stagione 6 avrà l'episodio più costoso della serie!

La quinta stagione di Lucifer è disponibile su Netflix ma il rinnovo per una stagione 6 ha spiazzato i fan, entusiasti di veder proseguire le avventure della serie con protagonista Tom Ellis. Secondo gli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson, la sesta stagione avrà trame intime e toccanti, così come l'episodio più costoso della serie.

Intervistati da Collider, gli showrunner hanno spiegato di aver scavato più a fondo nei personaggi nella stagione 6, sottolineando come il COVID abbia portato le cose ad avere un aspetto molto più intimo. Scoprite ulteriori dettagli sulla stagione 6 di Lucifer.



"La stagione 6, in parte a causa del COVID, è diventata una stagione molto più intima. Ma anche perché sapevamo di aver fatto una seconda parte della stagione 5 molto vistosa, con molto spettacolo, non volevamo provare a superare noi stessi" ha dichiarato Ildy Modrovich.

E Joe Henderson svela un dettaglio molto particolare di questa sesta e ultima stagione di Lucifer, apparentemente in contrasto con una versione 'intimista' dello show:"Sebbene sia di gran lunga probabilmente la stagione più intima che abbiamo fatto, ha anche l'episodio più costoso che abbiamo mai realizzato. Quindi abbiamo ancora un sacco di spettacolo".

Henderson non è entrato nello specifico ma ha chiarito che l'episodio finale della stagione 6 sarà 'un tipo diverso di show':"Se pensate che il finale della stagione 5 è stato grande, il nostro finale della stagione 6... ci è costato di più. Lascio all'interpretazione".



