Lucifer, showrunner ammette: 'ho mentito dicendo che un personaggio non sarebbe tornato'

La quinta stagione di Lucifer è stata davvero entusiasmante e ci ha riservato tantissime sorprese concludendosi in modo spettacolare e lasciando i fan ad agognare la sesta ed ultima stagione. Ma tra una sorpresa e l’altra il co-showrunner Joe Henderson ha ammesso di aver mentito sul finale di stagione "in più interviste".

Dobbiamo dire che questo suo comportamento sarebbe più che approvato da Lucifer stesso! La bugia riguardava il ritorno a sorpresa del personaggio interpretato da Tricia Helfer, Charlotte Richards, sia Henderson che Ildy Modrovich hanno spiegato perché hanno tenuto segreto il suo ritorno.



"Gran parte della storia di Dio riguarda la sua relazione con Lucifer, ma è anche la sua relazione con la mamma, e tra l'altro, ho mentito in più interviste, dicendo che non sarebbe tornata", ha spiegato Henderson in un'intervista a TVLine.



Chiarire l'arco narrativo della mamma era importante, Henderson ha spiegato che gran parte della sua storia aveva a che fare con la sua frustrazione con Dio. "Non volevo che nessuno lo sapesse, quindi potevano essere sorpresi dal suo ritorno. Ci è sembrato importante parlare del fatto che aveva ragione ad essere frustrata", ha detto.



"Era l'eroina della sua storia nella seconda stagione, e Dio si è reso conto che forse aveva bisogno di passare un po' di tempo nel suo mondo dopo che lei aveva passato così tanto tempo nel suo. Permettere a sua moglie di mostrargli le cose che ha bisogno di imparare è stato davvero un bel risultato per la seconda stagione, ma anche una crescita per Dio in questa stagione. È stato molto importante per noi" ha concluso Henderson.



Nonostante questo ritorno è improbabile che Charlotte faccia un'altra apparizione nella sesta stagione di Lucifer, con Dio che decide di ritirarsi con lei nell'universo da cui proviene, ma mai dire mai!



Vi lasciamo con la nostra recensione della quinta stagione di Lucifer in attesa del gran finale!