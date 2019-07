Lucifer: la showrunner apre ad uno spin-off o un film sequel!

La prima foto della star Tom Ellis sul set della quinta stagione potrebbe non essere l'unica buona notizia per i fan di Lucifer dopo la conferma della fine dello show. Stando a quanto scritto dalla showrunner Ildy Modrovich su Twitter, infatti, il team in futuro considererà l'idea di realizzare uno spin-off di Lucifer o addirittura un film.

Dopo l'ottimo successo ottenuto dalla ritorno della serie, che è stata salvata da Netflix dopo la cancellazione da parte di Fox, il mese scorso il colosso dello streaming ha rinnovato Lucifer per una quinta e ultima stagione.

La speranza dei fan però è l'ultima a morire, tanto che la riproposizione della petizione #SaveLucifer ha raggiunto in pochi giorni quasi 80.000 firme. In seguito, per la delusione degli amanti dello show, la Modrovich ha messo in chiaro che questa volta la decisione è definitiva, ma la sua nuova uscita potrebbe accontentare i fan di Lucifer con tutt'altra prospettiva.

Quando un fan le ha chiesto se in futuro avrebbero considerato la possibilità di fare uno spin-off o un film sequel, la showrunner ha risposto in maniera convinta: "Beh, di sicuro lo faremo!", aggiungendo in coda anche l'immancabile emoticon del diavolo.

Nel frattempo proseguono i lavori per la stagione finale di Lucifer, che sarà composta da 10 episodi proprio come la quarta - la serie ha accorciato il format dopo essere stata acquisita da Netflix. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere uno spin-off di Lucifer? Fatecelo sapere nei commenti.