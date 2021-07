Lucifer, lo showrunner commenta i rumor su una potenziale stagione 7: ecco cosa ha detto

Un commento su Twitter da parte dello showrunner di Lucifer Joe Henderson ha generato clamore tra i fan, che adesso ipotizzano un ulteriore rinnovo per la serie Netflix con protagonista Tom Ellis. Ecco come ha poi commentato la questione lo stesso Henderson.

Quando Lucifer fu cancellato da FOX dopo sole tre stagioni, i fan della serie finirono brevemente nello sconforto. Brevemente perché arrivò subito Netflix in aiuto dello show, rinnovandolo per una quarta stagione di sua produzione.

Dopo il successo di quest'ultima, la piattaforma streaming decise di rinnovare nuovamente Lucifer per una quinta stagione, che sarebbe tuttavia stata l'ultima. A quel punto, tutti si convinsero di dover definitivamente dire addio al Re dell'Inferno... Eccetto che non fu così. Ancora una volta, la serie venne graziata con un miracolo, e Netflix ordinò una sesta (e questa volta davvero ultima) stagione.

Circondata da un'aria di finalità, quasi nessuno dubitava che questa fosse davvero la fine per Lucidfer... Almeno fino a un recente tweet di Joe Henderson. Lo showrunner della serie ha infatti postato un commento all'annuncio del panel di Lucifer al Comic-Con di San Diego che ha mandato i fan nel pallone: "Oh hey, un panel di #Lucifer al Comic-Con! Di cosa potremmo mai parlare..." accompagnato da diverse emoji, come potete vedere anche in calce alla notizia.

Un commento piuttosto vago, seppur volutamente suggestivo, ma la risposta del giornalista Merrill Barr ha dato da pensare: "Mamma mia, se vi hanno rinnovato di nuovo a sorpresa per un'altra stagione...". Immaginate i rumor a questo punto.

Ma l'entusiasmo è stato presto spento proprio da Henderson, che ha prontamente commentato: "Posso confermare che questa cosa non accadrà :)".

A questo punto non ci resta dunque che restare in attesa della sesta e sì, ultima stagione di Lucifer, il cui arrivo su Netflix non dovrebbe tardare molto ad essere annunciato.