Lucifer, gli showrunner: 'L'episodio musicale sarà veramente spettacolare'

Gli showrunner di Lucifer Ildy Modrovich e Joe Henderson durante il DC FanDome hanno rivelato succosi particolari sull'episodio musicale che vedremo nella seconda parte della quinta stagione intitolato Bloody Celestial Karaoke Jam.

Sebbene i produttori non abbiano rivelato il motivo per cui i personaggi inizino a cantare, hanno condiviso alcuni dettagli su come è nato questo episodio. E hanno raccontato che era qualcosa che volevano fare da un po'.

"É stato un episodio partorito lentamente", ha detto la Modrovich, che ha scritto l'episodio. "Nel mio cuore, ha cominciato a sbocciare dopo l'episodio di Las Vegas [nella stagione 2], quando Tom e Aimee hanno fatto 'Luck Be a Lady'. Ricordo di essere andata alle prove e di aver pianto perché era un sogno che si avvera ed è stato così eccitante per me. Se c'è uno spettacolo in cui un musical non è mai fuori luogo è questo".

Hanno aspettato a lungo per farlo perché perchè avevano bisogno di trovare una ragione nella storia per inserire dei brani musicali. Secondo Shilati, quello che gli scrittori hanno inventato per questo episodio è "geniale".



"Per me, in questi episodi musicali devi avere una ragione basata sulla storia per cui tutti entrano nella canzone", ha detto Henderson. "Il nostro spettacolo ha sempre persone che si intromettono nelle canzoni, ma è perché sono al Lux o per ragioni del genere. Quindi, una delle sfide era: 'Quale elemento della storia potremmo introdurre affinchè tutti inizino a cantare?'. Ci siamo veramente impegnati molto. Questa puntata incendierà il pubblico e la serie. Tutti saranno entusiasti".

Anche se il trio non ha rivelato nulla della tracklist dell'episodio, se non una canzone dei Queen, hanno anticipato info sul numero finale, che Henderson ha descritto come un "bellissimo duetto". Secondo Shilati, quella è stata la scena più interessante da dirigere perché "c'è così tanto da dire, ma non poi così tanto".

Altri particolari sull'episodio musicale di Lucifer sono giunti l'attrice di Ella Lopez. In attesa di scoprire cosa accadrà nella seconda parte della quinta stagione, già arrivano le prime informazioni su Lucifer 6.