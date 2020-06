Lucifer, la showrunner rivela tre misteriori indizi sulla quinta stagione

L'attesa di notizie sulla quinta stagione di Lucifer è sempre più palpabile, e dopo le scuse da parte di Ildy Modrovich è arrivata anche qualche piccola anticipazione, che i fan cercano di interpretare. La showrunner, infatti, ha risposto in modo abbastanza sibillino su Twitter al post di un utente.

Quest'ultimo, come si vede in calce alla news, aveva chiesto a Modrovich di descrivere una scena di "Deckerstar" (cioè della relazione tra Chloe Decker e Lucifer Morningstar) relativa alla quinta stagione utilizzando tre emoji. La scelta della showrunner è caduta su una chiave, un pugno e un bacio.

Cosa significherà? Naturalmente la sezione dei commenti si è subito riempita di ipotesi e interpretazioni da parte dei fan. Qualcuno per esempio ha scritto: "Apri le porte del paradiso, poi Chloe dà un pugno a Dio per ciò che ha fatto a Lucifer, e infine si baciano". Qualcun altro ha invece ipotizzato: "La prima cosa che mi viene in mente è che Chloe è la chiave della resistenza, dei dubbi e dell'accettazione di Lucifer verso la sua redenzione, e quindi, gioco finale."

Un altro fan della serie propone una teoria differente: "Tutti dicono che Lucifer stia salvando Chloe da qualcosa, ma se fosse Chloe a salvare Lucifer?"

Chissà se qualcuno di loro si è davvero avvicinato alla soluzione. In attesa di novità sulla sospirata stagione 5, ecco cinque episodi di Lucifer da rivedere.