Lucifer, la showrunner sulla scelta di Dennis Haysbert per Dio: 'E' perfetto'

Con la quinta stagione di Lucifer presente sul catalogo della piattaforma Netflix, i fan dello show hanno potuto fare la conoscenza del personaggio di Dio, dopo aver parteggiato per anni per la sua controparte demoniaca e protagonista della serie. La parte in questione è stata affidata a Dennis Haysbert e mai scelta fu più azzeccata.

A confermare la bontà di tale decisione è stata la showrunner principale di Lucifer, ovvero Ildy Modrovich, che si è assunta la responsabilità di scegliere il carismatico attore per la parte di Dio, e ha definito la decisione come semplicemente perfetta. Haysbert grazie al suo fisico statuario è come se chiedesse un rispetto che arriva in automatico soltanto guardandolo. Sebbene in molti lo ricordino come il Presidente David Palmer in 24, ha comunque il carisma e la serenità di qualcuno che vuole prendersi cura degli altri proprio quando ne avremmo più bisogno. Chi poteva interpretare meglio Dio a questo punto?

Con la sua presenza nello show, la seconda parte della quinta stagione di Lucifer potrebbe prendere alcune pieghe inaspettate e decisamente stimolanti dal punto di vista narrativo. Certo dovrà anche fornire alcune spiegazioni alle scelte compiute dai personaggi finora e che non ci appaiono del tutto chiare. Per un maggior approfondimento vi rimandiamo alla recensione di alcuni episodi di questa quinta stagione di Lucifer.

Intanto, Tom Ellis ha raccontato il retroscena del rinnovo di Lucifer per la sesta stagione, aggiungendo: "La serie era già abbastanza popolare, ma siamo cresciuti molto e sono queste le cose che mi fanno venire voglia di continuare. Questo continuo rinviare la fine è emotivamente estenuante, ma sono felice che le persone stiano continuando a guardare la serie e che questa sia diventata il successo che è".