Lucifer, gli showrunner sul successo della serie: 'Siamo rimasti sbalorditi'

Lucifer è andata in onda per sei appassionanti stagioni, su Fox e successivamente su Netflix, prima di concludersi definitivamente lo scorso anno. Lo show è riuscito a conquistare una grandissima fetta di pubblico, ma nel corso degli anni è stato più volte vicino ad una cancellazione definitiva.

Salvata da Netflix, la serie è stata la più vista del 2021 negli Stati Uniti e ha regalato non poche emozioni ai suoi creatori. "È stato molto, molto strano e favoloso", ha raccontato lo showrunner Ildy Modrovich a ComicBook.com. "Voglio dire, eravamo nella nostra piccola bolla di crimini diabolici, senza sapere che qualcuno ci stesse davvero guardando. Non ne avevamo idea, poi siamo stati cancellati e tutti si sono battuti per riportarci indietro. Siamo rimasti sbalorditi. Ne stavamo parlando prima, è come se fossimo diventati fan dello spettacolo, perché i fan erano così appassionati. Erano contagiosi. Eravamo tipo, "Lo adorano! Lo amiamo anche noi!" E siamo stati sempre più entusiasti di portare loro cose nuove. 'Siamo stati protettivi, perché le persone erano commosse dal nostro spettacolo e lo amavano così tanto".

Parlando invece dell'enorme successo della serie, Joe Hendson ha raccontato: "Ricordo anche che il cast parlava di come avrebbe viaggiato all'estero, senza mai avere problemi". "Ma poi la quarta stagione è stata rilasciata e Kevin Alejandro stava girando per l'Italia e all'improvviso ha sentito un gruppo di italiani urlargli contro perchè lo avevano riconosciuto, 'Caz*o! Ero tipo, 'Penso che finalmente potremmo avere successo, dopo quattro stagioni'".

